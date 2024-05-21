法媒稱中國特務圖綁架異見者　華斥捏造故事

法媒近日報道，法國對內安全總局和巴黎警察局調查發現，中國特務人員今年兩個月內先後兩次試圖在當地強行擄走異見人士，而且現有來自中國特務部門的官員，作案手法猖狂。中國和法國官方均沒有證實上述情況。

巴黎第18區警方本月8日接到報案稱，一名曾被關押在新疆再教育營、2020年10月抵達法國生活的哈薩克籍維吾爾族女子古力巴哈（Gulbahar Jalilova）遭到綁架威脅。警方抵達時，在場發現約10名黑衣男子，並識別出中國特務行動小組的車輛。警方搜索其中6人，並在一人身上搜出公務護照，顯示該人與中國駐法國大使館有關。報道稱，古力巴哈離開再教育營時曾被警告不要亂說話，否則她不論去到哪都會被抓回去。

報道又指，今年3月下旬，來自廣東的26歲異見人士凌華湛被中國特務人員綁架後試圖強制遣返，但最終在法國警方介入下重獲自由。據報，凌華湛的護照被一家中國人經營的當地公司沒收，法國情報機構認定該公司所在地充當中國政府在巴黎的「幽靈警察局」角色，參與綁架者包括該局負責人，也持有中國公務護照。報道引述法國外交部官員稱，法方已向中國駐法代表傳達訊息，中國駐法大使館否認事件，指法媒「捏造故事」。