陸促美停向台獨勢力發錯誤信號　一中原則是定海神針

台灣新任總統賴清德周一（20日）就職，中國大陸外交部長王毅同日在哈薩克斯坦阿斯塔納出席上海合作組織外長會議期間闡明陸方立場，強調一個中國原則是維護台海和平的定海神針。

王毅表示，一個中國原則不可違，「台獨」分裂行徑不可行，中國統一大勢不可逆。他指出，近來包括上海合作組織成員國在內的許多國家政要和各界人士密集發出恪守一中原則的正義之聲，堅定支持陸方反「獨」促統的正義事業，再次說明國際社會堅持一中原則的基本格局不可撼動，任何人妄圖挑戰都將以失敗告終。他明言，「台獨」分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。

對於美國等少數國家派員參加賴清德就職儀式和對他就任致賀，大陸國台辦周一表示，堅決反對美國等建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，強烈譴責其以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。陸方敦促美方及有關國家立即糾正錯誤，恪守一中原則和對陸方所作嚴肅政治承諾，慎重妥善處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。台灣陸委會則稱，有關賴清德倡議兩岸可先恢復觀光旅遊及學位生來台就學，該會將與相關部會審酌情勢發展共研後續措施，推動互惠互利的雙邊往來，未來政府亦將密切觀察台海情勢變化。