拉夫羅夫晤王毅　強調俄中夥伴關係特殊性

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（20日）在哈薩克斯坦阿斯塔納周一（20日）出席上海合作組織外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。拉夫羅夫表示，俄總統普京再次當選後很快出訪中國，充分顯示俄中夥伴關係的特殊性和重要性；並提到在台灣問題上，俄方支持中國實現國家統一，這一立場非常明確。

王毅表示，普京新任期對華首次國事訪問取得圓滿成功，兩國元首立足中俄建交75周年這一重要節點，發出在新形勢下加強中俄戰略協作的共同聲音，顯示了致力於維護全球戰略穩定的大國擔當。他指出，雙方要籌備好年內雙邊交往，繼續加大相互支持，穩固合作基本盤，維護好中俄共同周邊的安全穩定，並相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上給予中方堅定支持。雙方還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等共同關心的國際地區問題交換了意見。

王毅同日另與白羅斯外長阿列伊尼克會面，稱中方願與白方加大相互政治支持，深化共建「一帶一路」合作，在國際事務中繼續緊密協調配合，將兩國高水平政治關係轉化為高質量合作成果，更好促進兩國發展振興。中方反對外部勢力干涉白方內政，反對美西方非法單邊制裁；白方則全力支持中方在台灣、涉疆、涉藏以及南海等問題上的立場。