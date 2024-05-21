新航波音客機遇湍流迫降曼谷機場　釀2死30傷

新加坡航空公司一架從倫敦希思路機場飛往新加坡樟宜機場的波音777客機途中遇上湍流，周二（21日）緊急迫降泰國曼谷蘇凡納布米國際機場，造成2人死亡、30人受傷。

新航在社交網表示，編號SQ321的客機載有211名乘客，18名機組人員。客機周一（20日）從倫敦飛往新加坡途中遇到了嚴重顛簸，最終改飛曼谷，於當地時間周二下午3時45分（香港時間4時45分）降落。有報道引述實時航空監測網站「flightradar24」資料指，客機通上湍流後急墮近1,900米。

新加坡航空公司向死者家屬致以深切慰問，強調首要任務是為客機上的所有乘客和機組人員提供一切可能的協助。新航正與泰國地方當局合作，提供必要的醫療援助，並向曼谷派出一個小組，以提供所需的任何額外援助。新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達，向在新加坡航空公司SQ321班機上逝世乘客的家屬，表達深切哀悼。他指，交通部、外交部、新加坡民航局及樟宜機場的人員，連同新航職員正在為受影響的乘客及他們家人提供協助。

根據客機網站Planespotters的紀錄，涉事客機機齡16年，於2008年2月交付給新加坡航空公司。有內媒指出，湍流由大氣不規則流動引起，會對飛機飛行性能、結構載荷、飛行安全等造成影響。