調查揭上世紀血液醜聞　辛偉誠公開致歉

英國國家衞生事務局（NHS）周一（20日）公布一份報告，顯示該部門1970年代至1990年代初從美國進口的血液製品被污染，導致3萬人因感染丙類肝炎和愛滋病毒，並造成3,000人死亡，而當局選擇隱瞞真相，忽視病患安全。首相辛偉誠形容這是國家恥辱日，並向受害者誠信致歉。有外媒推測，英國政府或需賠償100億英鎊（約991億港元）。

該份報告長達2,527頁，花逾5年時間作公開調查。負責調查的蘭斯塔夫（Brian Langstaff）表示，NHS於1970年起從美國進口血液及血漿製品，用於治療血友病及孕婦分娩或病患接受手術期間輸血，但該些血液及血漿部分竟是從囚犯和吸毒者「賣血」得來，隨後更被驗出受污染。不過NHS當時未暫停進口有關血液製品，臨床醫生亦未告知病患相關風險，蘭斯塔夫批評NHS及歷屆政府拒絕承認已發生的錯誤，加劇受害者痛苦。

辛偉誠周一在下議院發表講話，並公開向受害者道歉，又指報告顯示英國數十年來的道德失敗，當局選擇隱瞞事實的態度令人難以理解，導致受害者面臨不可接受的風險，承諾未來將不惜一切代價支付賠償金，計劃於周二（21日）公布細節。