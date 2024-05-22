涉助香港情報機構犯英國國安法　其中一名被告離奇身亡

英國傳媒周二（21日）報道，被指控協助香港情報機構、涉嫌觸犯英國《國家安全法》的其中一名男被告Matthew Trickett證實於周日（19日）死亡。

報道指，倫敦泰晤士谷警方周日下午5時15分左右，接獲市民舉報，指一名男子在倒臥於梅登黑德（Maidenhead）的格倫費爾公園（Grenfell Park）。警員趕到現場並發現一名男子，隨即施以緊急治療，但該男子當場證實死亡。警方正調查事件，案發現場警戒線一直維持至周一（20日），暫列為」「死因不明」(unexplained death)。警方周二確認死者身份為Matthew Trickett，死者家人已收到通知，稍後會驗屍。警方要求掌握訊息人士提供線索，特別是周日下午曾到格倫費爾公園的人士。

37歲的Matthew Trickett涉嫌由2022年12月20日至今年5月2日期間，與同案另外兩名被告Chung Biu Yuen（袁松彪）及Chi Leung Wai（衞志樑）協助外國情報機構進行訊息收集、監視和欺騙行為。此外，他們亦涉嫌於5月1日強行進入英國的一個住宅地址。3人早前獲准保釋，周五（24日）再上庭。