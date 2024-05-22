【東方日報世界視線】無論意外或陰謀　萊希路線會延續

伊朗總統萊希和外長阿卜杜拉希揚乘坐的直升機於5月19日在伊朗西北部撞山墜毀，救援人員於翌日證實機內9人全部死亡。伊朗最高精神領袖哈梅內伊隨即批准第一副總統穆赫貝爾擔任臨時代理總統，內閣亦召開緊急會議，承諾國家治理不受干擾以穩定國內政治局面，並準備在最多50日內安排舉行總統大選。

出事之後，俄羅斯即時派搜救隊赴現場，尋求肇事原因。西方分析家認為，萊希所乘坐的美製直升機貝爾212，是上世紀70年代美國向伊朗出售的型號，自1979年美伊交惡後，美國停止供應零件，使該型號直升機要靠仿製零件維修而變得非常不安全，出現空難只是遲早問題。

不過，有消息提到，以色列比伊朗更早半小時報道今次事件，並提及萊希已經死亡，使人猜測事件可能不尋常。更有消息洩露，美軍機於肇事期間在阿塞拜疆有異常升降活動。

另外，美國有情報聲言今次事件與政治暗殺無關，亦使人擔心這是否一種漂白陰謀政治暗殺的行為。無論美國於2020年謀殺伊朗革命衞隊首領蘇萊曼尼將軍，抑或以色列於2024年轟炸伊朗駐敍利亞大使館殺死8名伊朗高級軍官，都說明了美以兩國對伊朗軍政高層的動向瞭如指掌，也完全有能力用戰機或無人機成功執行暗殺任務。

萊希在北約大國及以色列政府眼中是心腹大患，他被認為是伊朗什葉派原教旨主義由高曼尼到如今的哈梅內伊最高精神領袖的忠實信徒，以及反西方自由主義的死硬派。萊希令美國及北約最顧忌的，不只是他支持伊朗全力發展核武計劃，而是他自2021年擔任總統以來，成功與中國合作大力輸出能源以換取經濟及基建發展；在俄烏戰爭中全力供應及幫助俄設廠生產無人機，支援俄軍遏制烏軍；更在中國斡旋下成功與沙特擺脫敵對，建立正常外交關係及共同合作應對以色列。這亦驅使如今伊朗在黎巴嫩、敍利亞及也門形成了有效對抗以色列在中東對阿拉伯世界的侵略。

這一切說明萊希建立了成功貫徹的路線，他之死令西方額手稱慶，但相信無論這是意外或陰謀，都改變不了伊朗及其盟友反西方霸權、反美反以色列的現實。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻