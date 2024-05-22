總統直升機遇雲團爬升後失蹤　乘客幾乎即時死亡

伊朗總統辦公室負責人侯賽因周二（21日）披露總統萊希直升機發生空難的細節，機隊由3架直升機組成，侯賽因當時乘坐另一架直升機，起飛時天氣良好，但飛行30分鐘後，機隊前方出現一個雲團，總統直升機飛行員要求機隊爬升越過雲層。另外2架直升機越過雲層後，總統直升機失蹤。侯賽因表示，救援人員找到罹難者遺體後判斷他們幾乎是在直升機失事後即時死亡。

侯賽因指，機隊在山區上方遇到一團雲，並朝雲團的下方繼續前進，當時總統直升機機長發出提高飛行高度至雲層上方的指令。其餘2架直升機上升過程非常順利，雲團也不是特別大，當時他們沒有接收到關於天氣的預警，通過雲團後機上人員可以清楚地看到地表。

惟機隊其後發現總統直升機失蹤，另一架直升機立刻返航並作出呼叫，但無人回應，侯賽因乘坐的直升機返回雲層飛行數圈後，因視線受阻，無法找到總統直升機。2架直升機在附近地區降落，並通知相關部門。

總統辦公室曾試圖撥打萊希及外長阿卜杜拉希揚的手機，但沒有人接聽，隨後再撥打飛行員的手機，同機的東阿塞拜疆省伊瑪目阿勒哈謝姆（Mohammad Ali Alehashem）接聽了電話。阿勒哈謝姆指自己掉到山上，感覺非常不舒服，不知道位置是甚麼，也不知道其他人在甚麼地方。電話接通後，機隊知道總統直升機發生事故，曾與阿勒哈希姆交談過多次。