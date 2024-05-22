梵蒂岡：望在中國設立常設辦事處提升中梵關係

梵蒂岡教廷周二（21日）舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，罕見邀請多名中國主教與會。英媒同日報道，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，這將是中梵關係重大升級。

研討會在梵蒂岡宗座傳信大學舉行，邀請中國天主教主教團主席、上海主教沈斌，以及中國天主教愛國會秘書長譚立鑄等中國官方教會高層參加。教宗方濟各以預錄影片致詞，指出中國主教會議1924年在上海舉行，是首次也是唯一一次在中國舉行的主教會議，當時羅馬天主教會在中國的使命是傳福音、不是殖民。中國天主教會現在已與羅馬天主教「共融」，同行在當下。沈斌發言時提到西方傳教士當年「高高在上」的態度，並藉由中國與歐洲各國簽訂的不平等條約來保護外國列強。

英媒指，梵蒂岡以2018年與中國簽訂的主教任命協議為基礎，將梵中關係正常化列為優先要務。梵蒂岡國務卿帕羅林表示，教廷長久以來都希望在中國有穩定局面，梵蒂岡可能為此考慮新的外交慣例。梵蒂岡去年獲准與沒有外交關係的越南設立教廷常駐當地代表辦事處。帕羅林暗示，中國代表可能會有不同的銜頭，梵蒂岡承認由北京當局任命的中國主教團也在待議事項。