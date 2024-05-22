斥韓DJ「電音和尚」冒犯佛教　新加坡叫停表演

南韓DJ「電音和尚」尹成浩獲邀於下月到新加坡的夜店演出，由於他在演出中穿僧衣並改編佛曲，引起新加坡佛教群體不滿。新加坡內政部長兼律政部長尚穆根周三（22日）表明，尹成浩的演出是對佛教社群的冒犯，不可接受，警方已告知夜店負責人若繼續演出，當局將採取行動。

尹成浩的表演在多地引發爭議，他早前宣布將於下月19日到新加坡演出，邀請方是位於武吉士密駝路（Middle Road）的夜店「富二代」。新加坡佛教總會會長廣品法師明言，尹成浩穿僧衣在夜店演出，還改編佛曲，非常不恰當，也不符合佛教教義，希望主辦方能顧及佛教徒感受，籲請夜店取消活動。

警方周二（21日）回應指，根據公共娛樂執照條例，持牌人須確保場所內的公開演出不會冒犯任何種族、宗教、族裔或國籍，也不能造成群體間的不睦，而尹成浩的表演性質可能違反有關條例。「富二代」的持牌人已向警方保證會確保演出無論是服裝、手勢、道具、歌曲和歌詞方面，都不會涉及任何與宗教有關的元素。尚穆根直指演出是冒犯性的表演，根據「電音和尚」過去的演出內容，他會身穿僧衣及改編宗教經文作為歌詞，並用佛教禱告物件作表演器具。夜店負責人理解政府立場，願意配合要求。周三是佛教傳統節日衞塞節，尚穆根認為事件在當天傳出是不幸的巧合，佛教社群和其他社群都知道政府會對這類事件採取堅決行動。