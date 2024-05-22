凍結俄資產孳息收入　歐盟將用於軍援烏克蘭

歐盟將利用被凍結俄羅斯資產的利息收入援助烏克蘭。（Getty Images圖片）

歐盟理事會於周二（21日）通過一系列法案，批准把被凍結俄羅斯資產在歐盟中央證券存管機構產生的孳息收入，用於向烏克蘭提供進一步軍事援助，支持烏克蘭國防工業能力和重建需求。

俄烏戰事爆發後，歐盟凍結俄羅斯央行總值約2,000億歐元（約1.69萬億港元）資產，歐盟境內約90%的被凍結俄羅斯資產由歐洲清算銀行控制，該批資產每年產生約30億歐元（約254.2億港元）利息。法案涉及持有俄羅斯主權資產和儲備超過100萬歐元（約847.5萬港元）的歐盟中央證券存管機構於今年2月15日起累積之相應淨收益，相關機構需每兩年向歐盟支付一次累計產生的淨收益，其中90%通過歐洲和平基金框架用作對烏軍援，10%納入歐盟預算用於支持烏國防工業能力和重建需求。歐盟理事會將每年審查一次資金分配，明年1月1日前進行首次審查。

俄羅斯副外長格魯什科此前警告，若歐盟採取上述做法，是搬起石頭砸自己的腳，破壞現代金融體系，損害歐洲乃至整個西方的信用。

另外，美國財政部長耶倫透露七國集團（G7）可能通過被扣押的俄羅斯資產向烏克蘭提供多達500億美元（約3,900億港元）的援助。