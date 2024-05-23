兩名曾於星洲生活富商　涉中國30億坡元洗錢案

左起：蘇水明和蘇水軍被通緝。

新加坡警察部隊周三（22日）表示，兩名曾在當地生活的富商因涉及海外網絡賭博活動被中國通緝，並證實他們和新加坡最大宗的30億元（坡元，下同，約173億港元）洗黑錢案有關。警方正調查另外15名涉案人士。

《聯合早報》報道，中國傳媒引述淄博警方今年3月22日發出通緝令，通緝包括蘇水明（39歲）和蘇水軍（37歲）在內的74名疑犯，他們都是跨境網絡賭博犯罪團夥的成員。

新加坡警察部隊周三證實，兩名分別為37歲和39歲男子是去年8月啟動調查洗錢案的其中兩名疑犯，但他們在警方展開行動前已離開新加坡。文告中沒有透露兩人的名字和國籍。

在30億元洗黑錢案。兩人的資產佔5.3億元（約30.6億港元）。警方去年底扣押或發出禁止處置令。文告指出，警方對37歲男子的9個房地產、兩輛車、四個鄉村俱樂部會員籍發出禁止處置令。針對39歲男子，警方對他的19個房地產、3輛車、3個鄉村俱樂部會員籍發出禁止處置令。除了這兩名男子，警方也在調查身處海外的15名涉案人士，包括蘇永燦和王火強。警方早前通過國際刑警組織向蘇永燦和王火強發出紅色通緝令。