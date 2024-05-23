曾與華武官通話　菲前司令否認達成仁愛礁新模式協議

中國政府早前發布對話錄音證明時任菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos），同意中菲有主權爭議的南海仁愛礁管控新模式。卡洛斯周三（22日）證實曾與中國官員談及仁愛礁，但否認達成任何協議，並譴責中方錄音行為，以及惡意扭曲和篡改通話內容。

卡洛斯已被解除司令職務，他周三出席參議院聽證會承認自己今年1月與中國大使館軍事參贊「李上校」進行一次非正式電話會談，探討緩解中菲緊張局勢的方法。當時時值菲律賓去年12月向仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號執行輪換和補給任務，中國海警船向菲律賓補給艦發射水炮。卡洛斯堅稱談話內容不涉及仁愛礁「共識」和「新模式」，自己也無達成任何足以約束兩國及重新定義外交政策的協議。

卡洛斯強調自己無達成任何秘密協議損害國家利益，他和參議員站在同一陣線，呼籲大家團結反對虛假言論。卡洛斯又譴責中國大使館未經自己同意就把通話錄音，惡意扭曲和篡改通話內容後公之於眾，展示有利中國腐蝕性敍事的行為。菲律賓總統小馬可斯上周六（18日）表示，政府正調查中國官員涉嫌違反菲律賓反竊聽法和國際法的情況。