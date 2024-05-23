涉刑事詐騙被捕　俄前軍長提上訴

俄軍第58集團軍前軍長波波夫（Ivan Popov）少將涉嫌參與一宗特大刑事詐騙案，遭軍事法庭拘捕。波波夫代表律師布伊諾夫斯基表示，當事人已就拘留提出上訴，否認指控及堅稱無罪。

塔斯社周二（21日）引述俄羅斯執法機構消息指，聯邦偵查委員會向軍事法庭申請扣留波波夫。作為預防措施，軍事法庭下令把波波夫羈押兩個月。據《公報》（Vedomosti）報道，第235駐軍軍事法庭上周五（17日）下令扣留波波夫，檢察官指他涉及扎波羅熱州防禦工事貪污案。網傳消息指，波波夫涉倒賣原本用於扎波羅熱州前線，供第58集團軍修築防線的2,000噸鋼材，涉案金額1億盧布（約870萬港元）。俄羅斯國防部消息人士透露，已對波波夫盜竊和出售建造防禦工事金屬的刑事案件立案。第58集團軍去年防守扎波羅熱州羅博季涅，是烏軍反攻的主戰場。

去年7月13日，一段據稱是波波夫的錄音在社交平台廣泛流傳，內容提到部隊缺乏支援並嚴厲批判上級，波波夫同日解除職務。除了波波夫外，俄羅斯國防部前副部長伊萬諾夫、國防部幹部總局局長庫茲涅佐夫俱涉嫌受賄被捕。