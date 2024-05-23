前女模辦內在美選美活動　助女性探索自身美麗

人們擁有光鮮亮麗的外形固然重要，但內心品性和德行同樣重要。英國傳媒周三（22日）報道，比利時一項注重參賽者內在美和身體自愛的女性選美大賽近日結束，競逐頭銜只是次要，活動旨在讓參加者經歷為期9個月的自我探索和接受之旅，內容包括打扮和好好對待自己等主題，協助她們重新審視美麗女性的定義，活動吸引逾5,000名女性參與。

56歲的羅伊克（Nathalie De Reuck）2014年創立了該項活動，曾從事模特兒的她發現該行業對女性嚴苛條件，社交媒體等工具亦助長女性為自己身體和外表的羞恥。她深知真正的美麗並非來自符合社會要求的完美身體，而是來自有故事的身體，擁有良好頭腦和身體的女性才能令人驚嘆。

其中一名活動參加者、47歲的哈勒曼（Nathalie Halleman）育有8名孩子，她直言參賽後感受到自身美麗之處，認識到廣告和時尚傳播的美麗形象只是短暫的，真正的美是內在美。她指自己從前極度缺乏自信，每當回憶起往日種種就忍不住哭，現在她卻能夠笑臉迎接過往。

身兼大賽評審團主席的羅伊克表示，參加者完成9個月的活動後能自行選擇是否參加選美比賽，最後有60名年齡介乎23至64歲的女性，並由比利時籍的德雷茲（Laurie Dreze）奪得今年最佳女性頭銜。