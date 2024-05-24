【東方日報世界視線】歐洲戰略謀自主　擺脫美國談何易

北約如今有32個成員國，人口約9.7億，面積逾2,700萬平方公里，號稱擁有330萬常備軍，2023年總軍費開支達1.3萬億美元。然而，正因為北約的歷史發展及銳意擴張，其內部充滿矛盾，近年俄烏戰爭爆發，連急於找軍事庇護的芬蘭及瑞典申請加盟，都可以受到土耳其及匈牙利的阻撓。就如法國總統馬克龍批評土耳其非常離心，一時支持國際恐怖主義組織如伊斯蘭國，一時又夥同北約打擊國際恐怖主義組織，其實這番話亦劍指美國。

而美國對北約其他成員國也很有意見，前總統特朗普掌政期間，就指控當時28個成員國之中，有23個沒有提供2%的GDP作為軍費開支，卻搭上美國承擔巨額軍費開支的順風車。美國2023年背負北約68%的軍費開支，是背負第二多軍費開支的德國之10倍。此外，英國、法國的核彈，在法例上只在本土受襲時才可以使用，若要轉為保護北約及歐盟其他成員國，便需修改法例。

目前歐洲最大的隱憂，是特朗普今年11月可能大選獲勝，而其立場是只需要在日本、南韓有美國駐軍，與俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩，可以協商互不侵犯，避免核戰。但對歐洲而言，普京如芒刺在背，故特朗普傾向淡出北約，減輕對俄威懾，將使歐洲國家要全力出資防衞。

歐洲自主派認為，美國淡出才能令歐洲戰略自主，以及可真正強化歐洲軍事工業，推動歐洲經濟。不過，要維持如今美國提供的威懾、攻擊及反應能力，這轉變是任重道遠。美國在北約最重要的威懾，來自其現有約5,000枚核彈頭，連同英、法的500枚，數量相當於俄羅斯的5,500枚。目前歐洲有超過60枚美國核彈頭可以飛機或導彈投放，倘美國淡出，將令俄羅斯的核威脅增加。

事實上，美國仍然是北約地面裝甲力量的骨幹。有調查顯示，西班牙的豹2坦克開始老化無法援烏；德國三分之二軍事裝備無法即時應戰；法國欠缺大規模地面戰的彈藥；歐盟62%的軍備供應要依賴生產緩慢的美國。除此之外，歐洲亦十分依賴美國的間諜衞星、無人偵察機和預警機，這方面歐洲更為落後。而在網絡戰方面，也只有美國有實力應對中、俄的挑戰。

如今歐洲最大的寄望，是霸權正在動搖的美國視歐洲為幫手，繼續拉攏，不抑制且容許其走向戰略自主。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻