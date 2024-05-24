首爾大學爆翻版N號房　合成師妹色情相5人被捕

南韓傳媒周三（22日）報道，首爾大學爆出「第二個N號房」事件，已確認的受害女性多達61人，其中12人是首爾大學學生。警方已逮捕5名疑犯，其中2名主犯是首爾大學畢業生，他們涉嫌從2021年7月至今年4月製作並在即時通信程式Telegram傳送深度偽造技術換臉合成的色情照片或影片。

警方交代，其中一名主犯是40歲的朴姓男子，他是首爾大學畢業生，他製作了1,852件換臉色情照片及視頻，傳播約100條視頻，受害者包括大學生及未成年人等48名女性。朴男在學校讀書期間結識了這些受害者，並用她們的社交平台頭像等合成色情製品。

朴男傳播的大部分視頻是由31歲姜姓共犯製作，東窗事發時姜男仍就讀首爾大學法學院，現已畢業，本月16日被移交拘留。姜男把女同學的畢業照及社交媒體上傳的照片合成裸照，製成換臉視頻後提供給朴某。朴男獲得合成色情影像和受害者身份信息後，便把相關內容上傳到直播間。

另有3名以熟人為對象製作和散布非法合成物的男子被捕，警方指全部疑犯以提供女性非法色情合成物為報酬、索要女性色情合成物的方式連續作案4年，開設的私密直播間多達200個，而單個私密直播間參與人數最多可達50人。他們還把合成的淫穢製品直接發送給受害者，犯下淩辱罪。他們的犯案手法與5年前震驚南韓社會的「N號房」案主犯趙周斌類似。