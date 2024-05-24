波音加強員工培訓　要求技能熟練達標

美國飛機製造商波音公司旗下飛機事故頻生，該公司周四（23日）宣布加強生產及品質部門員工培訓，包括要求新員工接受更長受訓時間，直至熟練程度達標方可單獨工作，同時強制現有員工接受相關評估。

阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9飛機1月在飛行途中「甩門」，初步懷疑與波音工人組裝存在疏忽問題有關。波音翌月下旬暫停培訓生產及品質部門新員工，藉此評估相關問題。直至周四，波音發布情況更新，內容提及已根據員工和美國聯邦航空局（FAA）反饋意見等，改善培訓計劃。

根據新計劃，生產和品質部門員工進入工廠前將繼續接受基礎技能培訓，時間延長10至14周，即平均每位員工受訓時長增加一至兩周，同時會為有需要員工提供更多時間及支援。新員工之後在工廠與導師或同事配對，接受在職培訓，在展示一定熟練程度前不可單獨工作，即使是現職員工也須參加熟練程度評估。

在培訓投資方面，波音表示正過渡至為新員工提供提供數碼紀錄平台，無紙化系統可幫助追蹤受訓人員並正式記錄進度，讓領導們能夠核實誰人準備好從事特定工作，以及誰人需要受到更多關注等。波音已在華盛頓州金縣倫頓基礎培訓中心配置737型號飛機機身，以供員工練習各種技能，包括線路安裝及識別潛在缺陷。