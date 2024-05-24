歐洲議會選舉前　黨團踢走德極右政黨

德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）歐洲議會選舉頭號候選人克拉（Maximilian Krah），早前爆出涉嫌與俄中兩國有聯繫，以及為納粹黨衞軍辯護醜聞，他周三（22日）宣布辭去該黨高層職務，並放棄競逐下月歐洲議會選舉。民粹極右歐洲議會黨團「認同與民主」周四（23日）更宣布，把另類選擇黨逐出黨團。

「認同與民主」周四發聲明公布，該黨團主席團當天決定把另類選擇黨除名，立即生效，指明黨團不再希望與另類選擇黨歐洲議會選舉名單頭號候選人克拉扯上關係。內部人士透露，黨團原本已決定在歐洲選舉後作出上述決定，由於克拉發表爭議言論，故決定提早實行。黨團主席團周四通過書面程序並投票，以多數票決定踢走另類選擇黨。

同屬「認同與民主」的法國極右政黨國民聯盟周三已表明，歐洲議會選舉後將不再與另類選擇黨結盟，領導人瑪琳勒龐指摘另類選擇黨受激進分子挾持。「認同與民主」原本被視為歐洲議會選舉大贏家，民調預測其議席將由59席增至85席。但踢走另類選擇黨16名議員後，「認同與民主」議席或大幅減少，很可能促使極右勢力全面重組。