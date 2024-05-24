列根號航母巡印太　美荷南海雙邊演習

中國大陸解放軍周四（23日）至周五（24日）圍台軍演之際，美國海軍核動力航空母艦列根號正巡航印太地區，周四駛至菲律賓海補給。美國及荷蘭海軍周三（22日）也在南海舉行雙邊演習，共同致力維護印太地區穩定和重要海上通道自由使用。

美國國防部旗下網站國防視覺信息分發服務周四發布照片，顯示列根號當天在菲律賓海，接受艦隊油船約翰埃里克森號、物資補給艦查爾斯德魯號海上加油及補給。美國海軍前沿部署日本神奈川縣橫須賀基地的列根號上周四（16日）結束任務離開日本，啟程展開最後一次印太地區巡邏後返回美國。

美國海軍第七艦隊周三發布新聞稿指，美國海軍瀕海戰鬥艦莫比爾號、物資補給艦沃利斯基拉號，當天和荷蘭皇家海軍護衞艦特羅姆普號進行雙邊演習，特羅姆普號接受海上補給。演習為提高盟軍協同能力、進行複雜場景演練，以改善聯合戰備狀態提供寶貴機會。

日本防衞省統合幕僚監部周五宣布，自衞隊將於下月7日至18日首次參加在太平洋舉行的美軍「英勇盾牌」演習，派出約4,000人參加。美軍戰機將在日本多地升降，自衞隊和美軍戰機將實施反艦戰鬥訓練。防衞大臣木原稔強調參加演習並加強日美同盟威懾力和應對能力極具意義。