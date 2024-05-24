列車出軌洩毒　鐵路公司賠逾5億美元

美國俄亥俄州東巴勒斯坦去年貨運列車出軌，洩漏有毒化學物質。肇事列車公司諾福克南方鐵路周四（23日）與聯邦政府達成擬議和解協議，支付超過5億美元（約39億港元）善後，並改善鐵路安全。上述和解協議仍待30天公眾諮詢期，有待法官批准。

諾福克南方鐵路、美國環境保護署和司法部達成擬議和解協議，鐵路公司毋須承認事故責任，須支付3.1億美元（約24.2億港元），用於包括清理費用補償、20年期社區健康計劃等。協議另要求諾福克南方鐵路撥款2億美元（約15.6億港元）提高危險品運輸安全標準，包括安裝更多熱軸承探測器，在列車車輪升溫時發出警報，避免東巴勒斯坦出軌事故再生。

署理副司法部長米澤爾（Benjamin Mizer）希望和解協議將成為保護社區、防止類似悲劇再生的重要一步。環境保護署署長雷根（Michael Regan）形容和解協議屬顛覆性，若一早實行就足以避免東巴勒斯坦出軌事故。諾福克南方鐵路總裁艾倫‧肖（Alan Shaw）發聲明稱，很高興能夠及時解決調查問題。鐵路公司另行承擔合共7.8億美元（約60.84億港元）環境應對成本，並與受害民眾達成6億美元（約46.8億港元）和解。