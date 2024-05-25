15歲英意混血少男白血病死後現奇迹　將被教宗封為「千禧世代聖人」

英國傳媒報道，在倫敦出生的英意混血少男阿庫蒂斯(Carlo Acutis)因白血病死亡，隨後出現奇迹。報道說阿庫蒂斯年輕時已發現電腦應用上的才華而被譽爲電腦神童，他樂於利用網絡技能協助天主教傳道。但其後被診斷有白血病，2006年15歲時不幸離世。報道說他因在死後展現出一系列奇迹，將被教宗方濟各封為天主教會首位千禧世代聖人。

阿庫蒂斯母親是意大利人，父親則有一半英國、一半意大利血統。過世前曾向父母說，對於自己將死沒有不開心，因他「沒有浪費一分鐘去做會令上主不悅的事情」。他的屍體被放在意大利的阿西西（Assisi）展出。教宗方濟各現已簽署了一項命令，為阿庫蒂斯成為聖人鋪平道路。

他3歲時就開始將零用錢捐給窮人，上學以後也會主動為被欺凌的同學出頭，晚上還為無家可歸者做飯和送飯。在他去世後，據報曾有一名婦人因女兒車禍命懸一線，跑到阿庫蒂斯的靈柩前祈禱，女兒開始自主呼吸，在10天後腦出血狀況消失，最終康復出院。此外，還有另一名罹患胰腺惡疾的巴西男童，因為「阿庫蒂斯向上主求情」而痊癒。