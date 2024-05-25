郭文貴詐騙逾10億美元　控辯雙方開案陳詞

流亡美國、身陷國際刑警組織紅色通緝令的中國商人郭文貴，涉嫌詐騙網上追隨者合共超過10億美元（約78億港元），案件周五（24日）在紐約曼哈頓的聯邦法院開審。辯方指郭文貴反對中國政府，不可能為詐騙而拖累政治事業，但檢方認為論點不恰當。

控辯雙方分別開案陳詞，紐約南區聯邦助理檢察官弗根森（Micah Fergenson）指控，郭文貴進行規模龐大的單一騙局，他宣傳個人媒體公司前景，誘騙網上追隨者購買公司股票或加密貨幣，實際上中飽私囊購買新澤西州一幢價值2,600萬美元（約2.02億港元）豪宅、遊艇，以及價值400萬美元（約3,120萬港元）跑車等，用投資者的錢過奢華生活。

檢方指出郭文貴憑反對中國政府立場獲得追隨者，卻欺騙他們投資，又預告部分受害人將出庭頂證，其他證據包括郭文貴前僱員供詞、銀行帳單紀錄和影片。檢察官要求法官禁止辯方，以中國政府對待郭文貴的方式主張為詐騙指控開脫。主審法官托雷斯（Analisa Torres）則提醒6男6女組成的陪審團，開案陳詞是提出論點，非展示證據。

郭文貴的代表律師施羅夫（Sabrina Shroff）則重點陳述當事人與中國政府關係，主張郭文貴因為與中共作對而流亡海外，不可能明知會拖累推翻政治事業而詐騙網上追隨者，形容是不合邏輯且有悖常理，並認為郭文貴「不會為不真正需要的錢財，而放棄千辛萬苦建立起來的政治運動」。