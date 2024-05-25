愛犬重病人道毀滅　飼主一年後赫見未死

美國馬里蘭州一名女子前年領養寵物狗後，發現牠身體不適，諮詢獸醫後決定人道毀滅。美國傳媒周五（24日）報道，飼主日前竟然發現寵物狗未死，在當初的動物救助站等待領養。救助站指摘飼主拒絕讓寵物狗接受全面檢測，並表明不會把被棄養的寵物狗送回前飼主身邊。

佩雷拉（Kristie Pereira）2022年底支付450美元（約3,510港元），從馬里蘭州動物救助站「走失貓狗救援基金會」領養一隻兩個月大的混種獵犬，命名為博（Beau）。惟博數周後開始無法抬起後腿和控制排泄，佩雷拉帶牠到獸醫檢查，獲告知博患上肝臟問題，也可能是嚴重神經問題，需要支付1.2萬美元（約9.36萬港元）進一步檢查。佩雷拉諮詢救助站工作人員，獲建議人道毀滅。她去年3月下旬帶博到蒙哥馬利縣動物服務中心，支付15美元（約117港元）讓獸醫施予人道毀滅，並獲告知無法陪伴博最後一刻。

佩雷拉上周瀏覽救援基金會網站，卻赫然發現博在等待領養之列。救助站周五發表聲明，指出蒙哥馬利縣動物服務中心獸醫認為博毋須人道毀滅，於是把博交還救助站，救助站眾籌7,000美元（5.46萬港元）手術費後成功醫治博的肝臟問題。動物服務中心執行董事海菲爾德（Caroline Hairfield）指出，根據規定，動物服務中心必須把動物送回救助站，雖然人人都同情佩雷拉的遭遇，但動物服務中心束手無策。