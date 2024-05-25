前英國警員開咖啡館　助日本民眾練習英語

隨着赴日外國遊客愈來愈多，日本國內逐漸興起英語學習風潮。一名居日的英國前警員致力投身英語教育，他近日因應民眾需求，於鹿兒島縣鹿屋市開設了一間英語咖啡館，讓民眾能夠輕鬆練習英語，希望構建一個各國民眾都能和睦相處的社會。

日媒周六（24日）報道，前警員羅伯茨（Jimmy Roberts）自英國前往日本定居後，曾經在福岡擔任英語老師，2020年搬遷至日籍妻子的家鄉鹿屋市，對英語學習方法頗有研究。他的咖啡館位於鹿屋市市民交流中心內，自今年5月起至明年3月每月開設一次，民眾只需在店內購買一杯飲品便能參加活動，毋須事先報名。

咖啡館推出活動後獲得許多民眾喜愛，首次活動便吸引20人前來，參加者除年輕人外，亦不乏長者。從鹿兒島縣垂水市前來參加活動的堀之內明今年已73歲高齡，自3年前開始練習英語。他指自己最初練習英語的動機是為了鍛煉大腦，但如今已察覺到心境上的變化，例如過去如果他會盡量避開外國人，但現在如果看到講英語的外國人時，便會自信地走上去聊天。

鹿屋市政策推進課工作人員新宮直彥對民眾積極學習英語的熱情感到欣慰，他表示，因為這是咖啡館第一次舉行活動，所以很擔心是否會有足夠人前來，但看到有那麼多人願意參加後，自己就放心了，希望民眾能夠了解外國人的文化，相互理解彼此的差異。