【東方日報世界視線】英揆定七月大選　作重大政治賭博

英國首相辛偉誠上周三在滂沱大雨下，於首相府前宣布7月4日舉行全國大選，附近街道的親工黨分子，則播放工黨1997年勝選的宣傳歌《Things Can Only Get Better》（情況只會愈來愈好）贈興。

辛偉誠這項決定，打破各方認為保守黨政府會把選舉日期拖到最後，讓它有更多時間推出更多執政手段，爭取更多選民支持。不過，有保守黨資深人士認為，既然全國人民已厭倦保守黨內撤換首相的鬥爭，希望以全民大選來確認真正民意，保守黨愈拖延，只會令選民愈加反感，令選情更為不利。當然，辛偉誠快刀斬亂麻的決定，避免被宮廷鬥爭撤換下來，做個光明磊落的敗選人，也比被逼宮落荒而逃好。

此外，英國4月通脹率從3月的3.2%降至2.3%水平，雖然比市場預期的2.1%為高，但已接近英倫銀行所定的2%通脹目標，也是英國自2021年7月，即近3年來最低的通脹率，這是保守黨可以自誇的成績。而且，於競選宣傳期間，保守黨政府已有可能轉移審定不合移民資格的入境人士往盧旺達，有機會爭取到更多選民支持。

辛偉誠強調，保守黨政府有效降低了整體社會的能源開支，亦有正確的執政計劃說服選民，以保障國家安全和經濟發展。不過，英國媒體大多數認為，辛偉誠這項決定是一場政治賭博。

同樣對大選非常期待的有自由民主黨、綠黨、英國改革黨，以及要求更大自主，否則會走向獨立的威爾斯國民黨，它們都希望可以在保守黨潰敗下，增加議席及聲勢。

一份最新民意調查顯示，工黨以平均45%的支持度，遙遙領先保守黨的23%，以英國的選舉單議席單票制，勝方全得，工黨只要在競選期間不犯大錯及沒有被揭發大醜聞，將會大獲全勝，估計可以取得全部650席中的472席，保守黨則只得85席，跟上次大選保守黨得360多席、工黨得200多席相比，形勢大逆轉。

不過，工黨因為加薩停火問題，亦出現內部矛盾，黨魁施紀賢在國會討論加薩停火議題時，只支持人道主義停火，不支持立即停火，被黨內近百名議員批評是向美國及以色列傾斜。這當然亦反映工黨向來內部左翼與右翼的鬥爭，日後倘若執政，矛盾將更加浮上水面。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻