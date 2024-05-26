中日韓峰會今明首爾召開　料商自貿及北韓問題

中日韓時隔多年再舉行領導人會議，圖為過往開會情況。

中日韓領導人會議周日（26日）至周一（27日）在南韓首爾舉行，是時隔4年半再召開，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅出席。周日下午，岸田文雄及尹錫悅會舉行雙邊會談，李強亦會與岸田文雄進行首次正式會談。

李強於周日上午乘搭專機離開北京，中午時份抵達首爾城南機場，南韓政府高官和中國駐南韓大使邢海明在場迎接。中國外交部早前表示，期待中日韓領導人會議為三國合作注入新動能，更好實現三國互利共贏。有報道指，會議將討論自由貿易的重要性、促進經濟合作、應對北韓核導開發等議題，外界關注三國能在多大程度上達成共識。

對於自由貿易，因應日本福島第一核電站排放核污水入海，中國暫停進口日本水產品，預料會議討論維持基於規則的自由公平國際經濟秩序，以及如何處理陷入停滯的中日韓自由貿易協定締約談判。北韓問題方面，美日韓通過加強防務合作對抗，中國則與北韓、俄羅斯保持良好關係，立場上有分歧。日韓希望為了東北亞和平穩定，與中國共同採取朝鮮半島完全無核化的立場。