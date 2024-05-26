美韓加強空中偵察及侵海上邊界　朝將採進攻性行動

北韓國防省副相金剛日上周六（25日）表示，近期美國和南國空軍利用各種空中偵察手段公然加強對北韓的敵對空中偵察活動，南韓侵犯北韓海上邊界的次數也愈來愈多。北韓最高軍事領導層上周五（24日）已向軍隊下達指示，針對敵人上述侵犯北韓主權的挑釁行為，要採取進攻性的回應措施。當國家主權和安全利益受到侵害時，北韓會立即採取行動。

金剛日指出，本月13至24日共有16架美國空軍戰略偵察機進行對北韓的空中偵察活動，美韓空軍亦利用無人偵察機等各種偵察機，幾乎一整天連續執行對朝空中偵察活動，水平超過戰時情況，是嚴重侵害北韓主權和安全。與各種軍事演習一樣，這些敵對軍事偵察活動也是加劇地區軍事緊張局勢的主要原因。

此外，南韓海軍和海警的各種艦艇以機動巡邏等藉口頻繁侵犯北韓海上邊界線，將會招致危險後果。金剛日強調，北韓從未越過南韓所說的北方界線，並早已警告過為維護主權和安全，朝方可能採取必要軍事措施。他作出正式警告，朝方絕對不會坐視不管國家海上主權繼續受侵害，在水上或水下隨時都可能行使自衞力量。如果海上發生任何事件，全部責任完全由不聽警告侵害北韓海上主權的南韓承擔。

金剛日還批評南韓在北韓邊境地區散布傳單等物品的活動愈演愈烈，利用氣球的散布行為是可能有特殊軍事目的之危險挑釁，朝方早已此行為的危險性表明立場，將在南韓邊境及其縱深地區散布大量廢紙和垃圾，讓韓方切身體驗到清理工作需下多大功夫。

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