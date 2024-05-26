G7財長關注華產能過剩　同意用被凍結俄資產收益援烏

七國集團（G7）財長會議上周五（24日）起一連兩日在意大利開會，上周六（25日）發表聯合宣言，同意利用被凍結俄羅斯資產產生的收益援助烏克蘭，同時關注中國的產能過剩問題。

聯合宣言表示，G7財長在利用被凍結俄羅斯資產的收益來援助烏克蘭一事取得進展，具體落實方式留待下月中旬在意大利舉行的G7領導人會議敲定，強調按成員國相應的法律制度規定，在G7轄區內的俄羅斯外國資產將繼續被凍結，直至俄方向烏克蘭賠償。意大利經濟部長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）指，一筆用於支援烏克蘭未來2至3年財政開支的貸款不能用於採購武器，因為這受G7成員國日本的憲法所限。

中國的工業產能過剩問題亦是會議焦點，財長們對中國全面利用非市場政策和做法損害G7成員國的工人、產業和經濟韌性表示擔憂，將繼續監測產能過剩的潛在負面影響，考慮採取符合世界貿易組織原則的措施來確保公平的競爭環境。G7鼓勵國際組織強化相關監察數據和工具，支持評估補貼等工業和貿易政策對全球宏觀經濟的影響，並促進與第三國針對產業政策、經濟碎片化和產能過剩等議題進行對話。焦爾傑蒂透露，歐盟國家現時要決定是否跟隨美國利用關稅來減少中國貨進口，目前有不同意見。