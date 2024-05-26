迪士尼傳奇音樂大師理查德謝爾曼逝世　終年95歲

美國迪士尼傳奇音樂大師理查德謝爾曼（Richard M. Sherman）上周六（25日）在加州洛杉磯比華利山的醫療中心因衰老相關疾病去世，終年95歲。迪士尼經典兒歌《世界真細小》（It's a Small World (After All)）也是他的作品之一，他與哥哥羅伯特謝爾曼（Robert B. Sherman）曾有9次奧斯卡提名，並憑電影《歡樂滿人間》奪得兩座奧斯卡獎項。

理查德謝爾曼生於1928年6月12日，父親是一位作曲家，全家於1937年定居比華利山。理查德高中畢業後，進入巴德學院（Bard College）主修音樂。迪士尼發聲明指，對理查德離世深感悲痛，他的歌曲是公眾許多回憶的配樂，包括標誌性的《Feed the Birds》，感謝他用歡樂填滿世界，創造令人難以置信的音樂遺產。

謝爾曼兄弟於1958年為迪士尼童星安妮特弗尼塞洛（Annette Funicello）創作的歌曲《Tall Paul》一炮而紅，並於1964年紐約世界博覽會公開《世界真細小》，該曲成為家傳戶曉的經典名曲。《Feed the Birds》是謝爾曼兄弟為電影《歡樂滿人間》創作的歌曲，他們憑藉此電影於1965年奪得奧斯卡最佳原創配樂獎和原創電影歌曲獎。華特迪士尼於1966年過世後，兩兄弟繼續為迪士尼提供音樂，包括1967年動畫片《與森林共舞》，同時開始為其他工作室作曲，例如1968年電影《飛天萬能車》。