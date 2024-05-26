美不鼓勵烏打擊境外目標　華向俄提供非直接軍事裝備

美國傳媒上周六（25日）刊出美國國務院發言人米勒的專訪，他指出美國會繼續支持烏克蘭，但不鼓勵烏軍攻擊境外目標。烏克蘭在加入北約前，需繼續與其他國家談判安全保障協議，以獲得未來所需的自衞能力。同時，米勒稱美方未發現中國與俄羅斯合作研發作戰裝備的情報，但中方有向俄羅斯提供非直接軍事設備。

米勒表示，美方仍然相信烏克蘭能贏得俄烏戰事，烏克蘭的未來在北約，但在加入北約前，確實需繼續與烏克蘭談判國防協議，大約有30個國家已經與烏克蘭締結或正在談判長期安全協議，這是為了向烏克蘭提供實質的長期安全承諾，確保它不僅擁有當下保衞自己的所需，而且擁有未來所需。

米勒重申，美國政府不鼓勵攻擊烏克蘭境外目標，美方不提供對烏克蘭境外進行這類攻擊的能力，這是美國的長期政策，美方同時明白在使用不是美國提供的武器方面，最終是由烏克蘭決定，該國是主權國家，在使用從其他地方獲得的武器、自己製作的武器或自己生產的武器時，他們必須做出自己的決定，例如人們見過的一些他們生產的無人機。這些都是烏克蘭需要做的決定。

英國國防大臣夏博思日前指中國正與俄羅斯合作開發用於針對烏克蘭的作戰裝備，米勒稱美方目前未掌握相關情報，會與英方討論。他重申，美方曾向中國政府明確表示向俄羅斯提供援助攻烏是不可接受的，目前未發現中方越線。不過，中國公司向俄羅斯銷售微電子、光學感測器和其他非直接軍事裝備的設備，用於重振俄羅斯國防工業基礎，美方對此非常關切，國務卿布林肯早前訪華時亦有提出此事，明言如果中國不採取行動解決，華府就會有所行動。