辛偉誠揚言一旦勝選　重推義務兵役制

英國將於7月4日大選，首相辛偉誠周日（26日）在當地報章撰文，宣布一旦保守黨勝出大選繼續執政，他將恢復義務兵役制度，所有18歲英國公民必須在武裝部隊或警隊、國家衞生事務局等公民事務部門服務一年。若成事，最快明年9月開始實行。

英國在二戰後曾推行義務兵役，強制所有18至21歲身體狀況許可的男子服役，1949年至1963年合共有逾200萬人被徵召到武裝部隊。辛偉誠表示，重新推行義務兵役可為英國年輕人提供改變一生的機會，英國的驕傲不應讓人們對面臨的挑戰視而不見，其中之一是年輕人沒有應得的機會或經驗，太多潛能浪費在無目的的犯罪生活或失業。他認為英國要為年輕人做更多，年輕人亦要為國家做更多，新的義務兵役制度將給予下一個世代學習寶貴技能的機會，同時能貢獻國家，讓他們發掘到潛在就業前景。作為父親，他期待兩名女兒服義務兵役，她們會得到有益的經驗。

辛偉誠明白會有人反對計劃，但這項大膽行動對今日的英國來說是正確，公民權會伴隨權利與責任，身為英國人不只是擁有英國護照。他強調，新的義務兵役制度不是徵兵制，絕大部分人毋須加入武裝部隊，選擇入伍的人亦需通過嚴格測試，但所有年輕人將貢獻國家，包括負責應急、搜救工作等。若保守黨繼續執政，將成立皇家委員會敲定義務兵役細節，明年9月就會開放申請。

英媒指，辛偉誠秘密地擬訂恢復義務兵役的計劃，只有他的親密顧問知情，計劃書長達40頁，官員表明在來自中國和俄羅斯等國的威脅加劇下，英國需要擴大武裝部隊規模應對。英國現時有近75萬名18至24歲人士失業，這年齡層入獄的人也不成比例地高。