【東方日報世界視線】面對中俄團結　西方延續纏鬥

國際關係已到了極關鍵的時刻，西方國家了解到中、俄領導人習近平及普京最近的會談，就是要商量對策應對西方發動的全面戰爭，包括軍事結盟圍堵、以色列的殖民主義加烏克蘭的代理人戰爭、經濟制裁、貿易壁壘以及輿論宣傳戰等。

中國和俄羅斯面對美國霸權政府帶領西方步步進逼，已迫使兩國不能不凝聚實力對抗。最明顯的是中、俄過去面對以色列在中東的霸道行為，都保持溝通關係及採取較懷柔的立場，但以巴戰爭發展至今，以色列內塔尼亞胡政府的蠻橫殘暴，已經超越國際可容忍的界限，迫使俄羅斯政府最近召集中東及中亞的一些回教國家，商討更積極的應對方法，中國也在聯合國宣稱巴勒斯坦人民完全可以合法自衞，而國際上不少國家，包括歐洲國家，陸續承認巴勒斯坦國家地位。

不過，西方以美國及歐盟為首，還是對以色列提供各種支持，最諷刺的是，它們表面上就表現出對加薩人民的偽善。就如美國聲言在為加薩建造碼頭以供應人道救援，卻遮掩加薩原本就有碼頭，只是被以色列摧毀；而即使有新碼頭，也只會在以色列控制下運作。至於歐盟，雖然捐助加薩人民2,500萬歐元人道救援，但其實亦已批准向烏克蘭提供500億歐元援助。有軍事專家更嘲笑歐盟，指以色列自開戰以來購入的歐洲軍火，其利潤相信是捐助加薩人道救援的幾十倍。

如今美西方最擔心的是中俄愈來愈團結，新舊殖民及霸權主義政府亦不會善罷甘休，原因是西方軍工企業及能源商仍然有利可圖。眾所周知，美國國會通過的600多億美元援助烏克蘭法案，大部分是留在美國交給軍工企業，然後當然有回扣及佣金，這是一個龐大複雜的舉動，烏克蘭得益不大。這筆款項的挪動，顯示戰爭還會延續，甚至華府可能在夏天俄軍取得更大優勢下加碼。

同樣地，美國能源商透過高價向歐洲輸出天然氣，以及國內能源價格昂貴而大賺特賺；美國金融資本在國際資金大量流入美國樓市及股市下，仍然大幅獲利，更開始部署在海外收購廉價企業，苦的只是美國及全球中下階層，要捱貴能源、低薪及高通脹。而拜登政府還會繼續拉北約及日本、南韓與中俄纏鬥。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻