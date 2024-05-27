俄電子戰干擾成功　美國援烏彈藥失準

美國《華盛頓郵報》上周五（24日）報道，烏克蘭接受大量依靠衞星導引的美製彈藥，但在戰場上抵擋不住俄羅斯電子戰干擾而失準。號稱一發命中的神劍導引炮彈命中率，竟由50%以上跌至僅10%，烏軍索性棄用。

報道引述烏克蘭機密評估稱，受影響彈藥包括神劍導引炮彈、M142高機動多管火箭系統（HIMARS）火箭彈及聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。匿名烏克蘭官員透露，發現神劍導引炮彈失效後，美國已於半年前停止提供。相較於標準榴彈炮彈，「神劍」導引炮彈需耗時的特殊計算和程序，反而更難用。有烏軍高官指出，M142高機動多管火箭系統在俄烏戰爭首年發揮效用，但翌年隨着俄羅斯部署能癱瘓衞星訊號的電子戰設備後完全失效。因此，烏軍需發射昂貴炮彈，打擊價值不高的目標。

至於聯合直接攻擊彈藥，去年2月由烏軍使用後一度讓俄軍意外。惟俄軍數周後便發現它缺乏抗電子干擾能力，期間烏軍投擲聯合直接攻擊彈藥的命中誤差介乎200米至1.2公里。據烏克蘭官員的說法，由於美國官僚主義嚴重，很難對故障武器展開必要改進。聯合直接攻擊彈藥生產商對武器作出修正後，讓烏克蘭繼續使用。