晤德總統　馬克龍稱不能讓民族主義者掌歐洲

法國總統馬克龍周日（26日）開始國事訪問德國，當日在柏林與德國總統斯泰因邁爾共同慶祝德國憲法頒布75周年，二人其後舉行會談，馬克龍強調兩國關係對歐洲至關重要。

馬克龍表示，法德關係在過去75年偶有挑戰，但最終能找到共同前進的道路，兩國關係是歐洲核心，對歐洲的未來至關重要。他指出，歐洲當前面臨多個重大挑戰，包括俄烏戰事、氣候變化、人工智能時代數碼轉型等，呼籲選民積極參與下月舉行的歐洲議會選舉，警告一旦民族主義者掌控歐洲，不僅會喪失在難民庇護、綠色協議等取得的成果，也會把烏克蘭拱手讓給俄羅斯。

斯泰因邁爾歡迎馬克龍來訪，這是時隔四分之一個世紀後再有法國總統國事訪問德國，是非常重要的訪問。他指許多人認為德法關係處於困境，但這是誤解，歐洲各國本來就不可能對全部事情有完全相同看法，多樣性正是歐洲的強大之處。

馬克龍同晚到德國總統官邸出席國宴，斯泰因邁爾夫婦、德國現任總理紹爾茨、前總理默克爾等人出席。在宴會前，馬克龍與斯泰因邁爾上演一場桌上足球，賽果1:1打成平手。