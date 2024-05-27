美國議員訪台　賴清德盼美續助強化自衞能力

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾周日（26日）起率團訪問台灣，他周一（27日）到台北總統府獲台灣新任總統賴清德接見。賴清德表示，他推崇已故美國前總統列根的「實力帶來和平」理念，會提升台灣防務實力，向世界展現台灣人民保衞家園的決心，希望美國國會持續協助台灣強化自我防衞能力。

賴清德感謝美國眾議院議長約翰遜在他與台灣副總統蕭美琴當選後，便第一時間公開表達祝賀，歡迎台灣的老朋友麥考爾率領跨黨派重量級國會議員來到台灣，這是他就任總統後第一個來訪的美國國會議員團，以行動展現出對台灣新政府的堅定支持。賴清德表示，新政府將秉持四個堅持，積極落實和平四大支柱行動方案，與美國及理念相近國家持續加深合作，共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。他指出，所有到訪議員都是眾議院的重要友台力量，期望美國國會持續透過各項立法協助台灣強化自衞能力，增進台美交流合作。

麥考爾致詞時說了一句中文「我們愛台灣」，現場響起掌聲，賴清德亦露出笑容。麥考爾說美方非常期待之後與賴清德繼續開創更多合作，他還代表約翰遜表達美國國會是兩黨一致同意、高度支持台灣，美國未來會繼續堅守《台灣關係法》。他批評中國大陸在賴清德就職3天後便舉行圍台軍演，認為所有民主政體必須團結對抗威權擴張，俄羅斯、伊朗、中國正在侵蝕世界和平，自二戰後就沒有看到這麼明目張膽的暴力、侵略行為。麥考爾透露，未來會持續致力解決避免雙重課稅議題，推動美台互相投資，強化新興科技。

麥考爾提到已故美國將軍麥克阿瑟曾形容台灣是一座不沉的航空母艦，美國會持續確保沒有人會試圖透過武力破壞區域和平、遏制地區蓬勃發展，美國會是台灣非常可信賴的盟友，也會持續支持台灣。