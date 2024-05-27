六旬選美佳麗雖敗猶榮　止步地區決賽未氣餒

阿根廷60歲的羅德里格斯（Alejandra Rodriguez）上月剛加冕為該國首都的布宜諾斯艾利斯小姐，成為史上第一位贏得環球小姐旗下比賽的六旬女子，並晉級上周六（25日）舉辦的阿根廷環球小姐決賽。儘管她最終止步於此，但她直言參與賽事本身已象徵着社會觀念改變的第一步，雖敗猶榮。

羅德里格斯是一名律師兼職業記者，雖然落選導致她無法代表阿根廷參選環球小姐，但她也贏得了「最佳臉孔」（Best Face）獎。她表示希望其參賽能標誌着一種改變，認為外表始終是美麗的焦點，選擇漂亮的女人勝出並非錯誤，但也許社會對美的概念需要擴展。

環球小姐比賽今年取消對參賽者年齡的規定，並首次允許已婚或離婚、已生育或懷孕的女性參賽。截至去年，大會規定參賽者必須在參賽年份的1月1日起介乎18至28歲。

上周六獲勝的阿根廷小姐貝內賈姆（Magali Benejam）已29歲，而除了她和羅德里格斯外，參賽者中還有40歲、37歲和已為人母的選手。羅德里格斯表示，儘管她未能獲得代表祖國的榮譽，卻樂見大眾對美麗、年齡、體形和體重的刻板印象正在慢慢改變。