美佛州大學華裔學生會會長墮騙局　涉代購受管制物品被控

美國佛羅里達大學（University of Florida）一名研究員和多名華裔學生，涉嫌詐騙購買大量危險藥物和毒素樣本，再非法運往中國，犯案過程長達7年，涉及數百萬美元，涉案人現正被聯邦司法部調查。據報，被運往中國的受管制物品包括霍亂毒素、百日咳毒素的非傳染性蛋白質、高純度嗎啡、芬太尼、可卡因及甲基安非他命等藥物樣本。

調查顯示，主犯名余鵬（Pen “Ben” Yu，音譯）已承認串謀電信詐騙，於8月2日判刑，最高可被判處監禁20年以及罰款100萬美元（780萬港元）。余鵬涉嫌向該學的學生提供報酬，要求他們以大學電郵地址訂購藥物，收貨後再轉交余鵬，走私到中國。

檢控部門沒有公開大學員工或學生疑犯名字，但其中一人疑為該校華裔學生暨學者聯誼會主席鄭農農（Nongnong Leticia Zheng）。她指去年接獲聯邦檢察官通知已被立案調查，目前獲得當局委派公設護律師。25歲的鄭農農指自己是受害者，稱留學生在當地一職難求，余鵬提供時薪25美元的工作，她不虞有詐，墮入法網，但案發至今只收過一張百思買禮券。

余鵬與一名同屋住客廷格（Jonathan Rok Thyng）承認串謀訂購生物醫學物品，部分包裹運往中國。另外，涉售賣受管制物品樣本的公司的銷售主管（Gregory Munoz）已承認串謀電匯詐欺罪，將於7月23日判刑。