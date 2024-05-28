朝稱引擎問題致發射衞星失敗　日憂挑釁陸續有來

北韓周一（27日）晚從平安北道東倉里的西海衞星發射場試射了一枚衞星，但由於技術原因失敗告終。南韓總統辦公室當日就此事召開安全狀況檢查會議，譴責朝方不顧國際社會多次警告，繼去年11月後再發射軍事偵察衞星。日本內閣官房長官林芳正警告，朝方進一步的挑釁行為可能陸續有來。

北韓官媒朝中社周二（28日）凌晨發布題為「軍事偵察衞星發射途中發生事故」的文章稱，國家航空宇宙技術總局周一利用新型運載火箭發射偵察衞星萬里鏡-1號。但技術總局副總局長表示，新型運載火箭的一級火箭在飛行時爆炸，這是朝方當晚10時44分許發射偵察衞星僅過一個半小時就承認失敗。非常設衞星發射準備委員會現場指揮部專家審議初步得出結論，認為事故原因是新開發的液氧+石油引擎在運作可靠性方面出問題。國家航空宇宙技術總局提出，委員會將核查可能造成事故的其他問題。

南韓國安室室長張虎鎮主持召開安全狀況檢查會議，聽取聯合參謀本部議長關於朝方發射的匯報，並討論應對方案。與會者認為，不論其發射成功與否，朝方已違反聯合國安理會相關決議，是對朝鮮半島及東北亞乃至國際社會和平安全構成威脅的挑釁行為。日本防衞相木原稔周二表示，北韓火箭發射後數分鐘在與中國之間的黃海上空消失。林芳正在記者會上則指，北韓一直展現加強核導能力的姿態，今後可能仍有發射導彈、核試等挑釁行為。

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