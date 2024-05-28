烏無人機縱深打擊 再襲俄戰略預警雷達

烏克蘭上周出動無人機，襲擊俄羅斯西南部克拉斯諾達爾區的關鍵遠程導彈戰略預警雷達，削弱俄羅斯核彈道導彈預警體系，專家憂慮可能引發核報復攻擊。俄方未正式表態之際，烏克蘭周日（26日）再度對俄羅斯西南部奧倫堡州的戰略預警雷達發動縱深打擊，損壞情況未明。

烏媒引述消息人士透露，烏克蘭國防部情報總局周日操作遠程無人機，飛行破紀錄的約1,800公里，攻擊位於俄羅斯奧倫堡州奧爾斯克的沃羅涅日—M遠程導彈戰略預警雷達。這是俄烏衝突前年開始以來烏軍首次攻擊奧爾斯克，攻擊效果仍在確認。周一（27日）衞星圖片顯示雷達站疑似多處熏黑，俄媒證實一架無人機於奧爾斯克墜毀，稱未造成損失或傷亡。

消息人士又證實，烏克蘭國防部情報總局上周四（23日）使用無人機襲擊克拉斯諾達爾區的阿爾馬維爾雷達站，導致當地沃羅涅日—DM雷達嚴重受損。該雷達可探測6,000公里外500個空中目標，包括彈道導彈和巡航導彈。《俄羅斯聯邦核威懾國家政策原則》列明，使用核武條件包括敵方攻擊俄關鍵政府或軍事場所，破壞效果足以影響俄核力量反擊行動。