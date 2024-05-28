王毅晤也門外長　籲停止襲擾紅海民船

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（28日）在北京會見來華出席中阿合作論壇第十屆部長會議的也門外長贊達尼。王毅強調，紅海局勢緊張是加薩衝突外溢的突出表現，當務之急是盡快平息加薩戰火，國際社會應為落實「兩國方案」作出更大努力。他又呼籲停止襲擾民船的行為，維護紅海水域航道安全，願繼續為此發揮建設性作用。

王毅表示，中方堅定支持維護也門主權、獨立、統一和領土完整，支持也門總統領導委員會在主席阿里米領導下履職。他指，中阿合作論壇第十屆部長會議是承前啟後的重要會議，在當前國際形勢下，中阿加強團結協作，攜手應對挑戰，符合雙方的共同利益。中方亦希望也門問題各方堅持政治解決大方向，積極響應聯合國和地區國家的促和努力，繼續通過對話談判化解矛盾分歧，爭取早日實現和解，恢復內部團結，開展經濟重建。

贊達尼表示，也門高度重視對華關係，恪守一個中國原則，高度讚賞中方始終支持也門獨立、主權和領土完整，感謝中方長期以來為也門經濟社會發展提供不附加政治條件的幫助。他期待中方繼續為推動紅海局勢降溫、也門和解重建發揮更大作用，並相信中阿合作論壇第十屆部長級會議將推動中阿集體合作再上新台階。