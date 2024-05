卡拉華佐不明畫作　馬德里博物館展出

意大利文藝復興後期已故畫家卡拉華佐的作品以大量運用光影而聞名,獲部分藝術家描述是現代繪畫的開端。一幅原本在2021年計劃被拍賣的油畫經專家研究後,證實出自卡拉華佐之手,位於西班牙馬德里的普拉多博物館自周一(27日)至10月中旬正式公開展出這幅作品。

該幅畫作名為《試觀此人》(Ecce homo),創作於1605年至1609年間,描繪了飽受鞭打、神情悲傷的耶穌頭戴荊棘冠冕,雙手被綑綁的模樣。馬德里一間拍賣行原本計劃將這幅畫拍賣,並錯誤地認為它出自17世紀西班牙畫家里韋拉(Jose de Ribera)。但就在拍賣前幾個小時,西班牙文化部阻止了拍賣,因為擔心這幅畫實際上卡拉華佐的畫作。

為確定畫作究竟是否出自卡拉華佐,藝術史學家使用了多種方法鑑定。參與鑑定的意大利羅馬第三大學藝術史教授泰爾扎吉(Maria Cristina Terzaghi)表示,研究人員利用射線照相法仔細檢查畫作,結果發現它很明顯是卡拉華佐的作品。普拉多博物館相關負責人奎托(David García Cueto)指,該畫作可與卡拉華佐的《手提歌利亞頭的大衞》(David with the Head of Goliath)比較,顯示了卡拉華佐繪畫風格的轉變。

畫作目前的主人是一位居住在西班牙的英國人,未來是否有機會繼續展出暫時不得而知。普拉多博物館館長法洛米爾(Miguel Falomir)表示,畫作的未來掌握在其所有者手中,這是一件私人擁有的藝術品,因此其所有者擁有最終決定權。