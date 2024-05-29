普京暗示　澤連斯基非烏克蘭合法領袖

烏克蘭總統澤連斯基任期上周一（20日）屆滿，俄羅斯總統普京周二（28日）回應有關問題時指，烏方憲法僅有延長最高拉達（議會）權力規定，沒有延長總統權力規定，暗示對方已非基輔合法領袖。他表示俄方已準備好就烏克蘭問題繼續談判，尚不清楚其他相關方將提出何種建議。

普京在訪問烏茲別克斯坦後向記者表示，經過初步評估，若烏克蘭在戰時狀態不舉行總統選舉，並不意味總統的權限在其任期結束後自動延續。按照烏克蘭憲法，在總統任期結束後，國家最高權力應移交給最高拉達（議會）議長。烏克蘭以戒嚴和總動員為由取消了2024年總統選舉，澤連斯基解釋稱現時選舉「並不合適」。對此，普京指出：「如果他們（烏克蘭）想舉行總統選舉，就必須取消戰爭狀態法，但他們並不想舉行選舉。」

北約秘書長斯托爾滕貝格近日呼籲成員國解除限制，允許烏克蘭使用軍援武器打擊俄羅斯境內目標。普京回應指，俄方密切關注關於這一問題的言論，但北約國家應該明白他們在玩甚麼把戲，「這些北約國家的代表，特別是歐洲那些小國的代表們，他們應該給自己解釋一下他們在玩甚麼。」他還指出，進入烏克蘭的西方僱傭兵處於俄軍的打擊範圍，但遭受損失，西方越來越難以掩蓋這點。

普京認為，基輔不願談判，是因為它想爭取一些時間，試圖扭轉戰場上局勢，但正在失敗。他指：「烏克蘭統治者對那些在戰場上死去的人沒有同情和憐憫。」他之後表示，如果白羅斯總統盧卡申科掌管烏克蘭軍隊，那麼他們就會找到解決烏克蘭問題的方法。