卡塔爾航空膺最佳航空公司　聯合航空僅排24

全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」周二（28日）公布最新的2024年全球25間最佳航空公司排名，卡塔爾航空排榜首，大韓航空排第2，香港國泰航空則由此前的第9位升至第3位。近年屢次發生飛行安全事故的美國聯合航空，只獲評為第24位，在排行榜尾二位置。

網站根據安全及產品評級、機隊年齡、盈利能力、嚴重事故、來自多個來源的乘客評論、創新和遠期機隊訂單等12項標準，評選出卡塔爾航空為最佳航空公司第1位。

網站總編指出，頭10名的航空公司得分其實非常接近，而卡塔爾航空在許多關鍵領域都名列第一，在乘客評價中卡塔爾航空的得分領先於所有航空公司。此外，卡塔爾航空亦連續第5年獲得最佳商務艙獎及最佳餐飲獎。

全球25間最佳航空公司排名：

1.卡塔爾航空

2.大韓航空

3.國泰航空

4.新西蘭航空

5.阿聯酋航空

6.法荷航

7.全日空

8.伊蒂哈德航空

9.澳洲航空

10.維珍航空

11.越南航空

12.新加坡航空

13.長榮航空

14.TAP葡萄牙航空

15.日本航空

16.芬蘭航空

17.夏威夷航空

18.阿拉斯加航空

19.漢莎航空

20.土耳其航空

21.英國航空與西班牙航空（IGA集團）

22.加拿大航空

23.達美航空

24.聯合航空

25.美國航空