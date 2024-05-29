比利時向烏提供30架F16　首批最快今年底交付

烏克蘭總統澤連斯基周二（28日）到訪比利時，兩國簽訂新安全協議，比利時承諾於2028年之前向交付30架F16戰機，首批最快今年底前交付，但烏克蘭不能在俄羅斯領土使用這批F16作戰。

澤連斯基與比利時首相德克羅（Alexander De Croo）達成協議，比利時今年將向烏克蘭提供總值9.77億歐元（約82.8億港元）的軍事援助，德克羅指會盡快向烏克蘭提供F16，比利時會盡所能在今年底前交付首批戰機。被問及這批F16能否在俄羅斯領土作戰，德克羅表明協議非常清晰地列明武器使用條款，F16是讓烏軍在烏克蘭領土使用的。

澤連斯基感謝比利時的軍事支援，形容俄羅斯現在試圖對烏克蘭造成更多破壞及殺更多人，俄羅斯總統普京竭盡全力破壞6月在瑞士舉行的全球和平峰會，延長戰爭。

另外，烏克蘭國防部長烏梅洛夫預料很快收到西方國家提供的首批F16戰機，現階段正專注於訓練飛行員、基礎設施、引進運作和保養團隊等，烏軍正持續增加武器和無人機產量，並加強電子戰能力。他感謝盟友提供軍事援助，但有約一半急需的外國軍援未能按承諾時間送達，每次延誤都只會對規模更大、裝備更精良的敵軍有利。