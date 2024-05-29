發射衞星失敗金正恩稱不退縮　美偵察機飛臨朝鮮半島

北韓於周一（27日）深夜發射軍事偵察衞星，惟運載火箭在飛行期間爆炸，任務失敗。領袖金正恩周二（28日）出席國防科學院成立60周年活動時公開表示，沒有就事件批評相關人員，反而給予鼓勵，今次是因為火箭一級推進器異常自爆而失敗，雖然未能達到預期目標，但不能退縮，要迎難而上，在失敗中獲取更大發展。

北韓官媒朝中社周三（29日）報道，金正恩還譴責南韓軍方實施攻擊機編隊飛行演習，反制北韓公布衞星發射計劃，直指這是無法容忍的玩火行為，無法坐視不理。他強調，擁有軍事衞星是維護自主權利的鬥爭，也是捍衞國家主權、進行正當防衞不可或缺的首要任務。南韓卻稱北韓發射偵察衞星是挑釁，並為展現所謂的強大作戰能力和意志進行攻擊機編隊飛行及打擊演習。

金正恩揚言，北韓將採取絕對且具壓倒性的果斷行動實際行使自衞權，應對南韓的妄動，透過行使軍事報復權守護國家主權和領土完整是北韓憲法和其他法律認可的軍方首要使命，必須確保具有壓倒性的作戰意志和持久化能力，讓敵對勢力放棄使用武力的念頭。

另一邊廂，根據南韓軍方和民間飛行追蹤網站周三的消息，美國空軍RC-135U偵察機當天從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，飛到南韓首都圈和西部海域上空。美國空軍僅擁有兩架RC-135U偵察機，該機型配備高性能感測器，可收集數百公里外的信號和導彈基地電磁波。值得留意的是，RC-135U在上周四（23日）也曾現身朝鮮半島。

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