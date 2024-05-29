華留學生新加坡墜亡　離畢業不到10天

一名浙江寧波女生在新加坡留學期間，離畢業不到10天前離奇墮樓身亡。其父周二（28日）向內媒透露，女兒部分財物遺失，死前兩天曾通過視像電話，當時對方沒有不妥。他已與中國駐新加坡大使館聯絡，嘗試尋求各界幫助，也希望新加坡警方能查清女兒死因。

20歲女生李佳軒上周四（23日）一早被小區保安及清潔工發現，伏屍在她住所相鄰單元底層天井處，其父李先生從女兒在新加坡的監護人處得知死訊後，翌日凌晨趕到新加坡，曾與警方查看女兒墜亡現場，目前已將女兒的骨灰帶回國內，操辦後事。李先生稱，2016年他拿出所有積蓄送女兒去新加坡讀國際學校，今年5月她在新加坡加拿大國際學校完成所有IB課程及其考試，並陸續申請了香港、澳門、澳洲多所學校的本科入學，正在等待錄取結果，原本將在下月1日畢業。

李先生感到疑惑的是，女兒墜亡地點是其居所相鄰單元，兩個單元並不相通。此外，李佳軒共有兩部手機、兩台手提電腦、一部平板電腦以及一隻Apple Watch，事發後能找到的只有一台久未使用的手提電腦，其他電子設備不知去向。女兒被發現時身上沒手機和錢包，只是手握現金。李先生向警方提出這些疑惑，表示想弄清女兒死因，並查看女兒居住地小區內的閉路電視，但沒得到正面答覆，警方只稱會依照當地法律辦事。李先生希望繼續保存女兒遺體以備驗屍，但按照當地警方要求，他只好同意先將遺體火化。警方指，案件辦理時間或需3至6個月，結案時間最長需3至6年。