全球首枚木製人造衞星完工　料9月發射

日本京都大學與合作的伐木公司周二（28日）宣布，全球首枚木製人造衞星已製作完成，旨在驗證木材用於太空領域可能性。該枚衞星將於下月交付日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），並最快9月由美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭搭載，從甘迺迪太空中心發射前往國際太空站（ISS）。

該枚木製人造衞星名為LignoSat，名字結合了「木材」和「人造衞星」的意思，主體使用厚朴木板製成，厚度僅為4至5.5毫米，外側則有一部分使用了鋁框。它是一個邊長約10厘米、重約1.1公斤的立方體，多面裝有太陽能電池板，還配備了測定溫度和地磁的傳感器，力爭為木材應用於太空收集數據等，預計將在太空運行至少半年。

為了減少太空垃圾，技術人員會讓已完成任務的人造衞星重返大氣層作燃燒分解，但由於人造衞星主要為鋁製，燃燒時產生的氧化鋁可能污染地球環境。木製衞星在大氣層則基本燃盡，產生的亦是水蒸氣等無害物質，因此LignoSat的開發有望降低環境負荷。

統領研究工作的太空人、京都大學特定教授土井隆雄表示，未來將爭取做到包括衞星內部的電子基板部分，也是完全由木製而成。