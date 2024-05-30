瑞典首次援烏預警機　將配合F16戰機出擊

瑞典周三（29日）公布最新軍援烏克蘭方案，總值133億瑞典克朗（約98億港元），創下瑞典援烏新紀錄。瑞典將首次提供一架ASC890預警機，讓烏克蘭具備海空偵察和尋找目標能力，為即將到來的F16戰機提供訊息。

瑞典還向烏克蘭援助可從空中、地面發射的RB99先進中程空對空導彈，庫存所有PBV302裝甲運兵車，以及155毫米炮彈等。瑞典承諾協助烏克蘭，建立類似瑞典國防研究所的國防科研機構，並提供衞星通訊裝備改善烏軍指揮和控制能力。雖然武器庫存因援烏而減少，但瑞典會採購補充。瑞典決定在原來訂購的兩架S106全球眼預警機基礎上，增購一架同型飛機。烏克蘭空軍指出，獲得預警機將顯著提升探測俄羅斯空中目標、預警和空戰協調能力。烏克蘭可透過預警機，更有效監控俄羅斯領空的活動，配合即將現身的F16作戰。從俄烏戰爭前年2月爆發至今，瑞典累計給予烏克蘭435億瑞典克朗（約320億港元）援助。

此外，荷蘭國防大臣奧隆格倫在歐盟成員國防長會議舉行前表示，荷蘭正與盟友一道努力為烏克蘭快速組裝一套愛國者防空導彈系統，目前已展開談判並接近達成最終協議，但她拒絕透露談判對象。