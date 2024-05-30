美參議員評台立院混亂仍勝極權　獲賴清德接見

台灣《立法院職權行使法》修正案爭議，觸發民眾上街抗議和朝野肢體衝突，最終三讀通過。周三（29日）抵台訪問的美國參議員達克沃斯對此表示，民主是混亂的，但擁有混亂的民主遠勝於被專制政權控制。台灣總統賴清德同日接見她，稱此行展現台美堅持夥伴關係。

達克沃斯率領的美國跨黨派訪問團周三分別拜會賴清德、副總統蕭美琴及國安會秘書長吳釗燮。美國參議員沙利文向賴清德預告，將和達克沃斯等共同提出《與台灣同一陣線法案》，讓大陸領導階層知道，任何軍事侵略都將引起經濟、金融及能源的重大制裁。他們也將鼓勵其他民主國家通過類似法案，以增強台海阻嚇力量。達克沃斯接受美媒訪問時指出，在與台灣各黨議員會晤時，對方非常了解大陸近年不斷加大對台壓力之際，他們必須團結和合作。

較早前先訪台的美國眾議院外交關係委員會主席麥考爾一行人，周三拜會台灣立法院外交及國防委員會，創下美國外委會主席首次率團拜訪的先例。台灣立法院院長韓國瑜其後與訪問團會面，稱此行是美國眾議院對台灣最強力支持。麥考爾指美國作為台灣堅實夥伴，將致力提供台灣所需軍備、協助提升台灣自我防衞能力。